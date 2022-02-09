Кишинёв, 9 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Большинство жителей Молдавии не поддерживают присоединение страны к Румынии. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого румынским Институтом политических наук и международных отношений «Ион И. К. Брэтиану» (ISPRI) и молдавским институтом развития и социальных инициатив IDIS Viitorul, сообщает портал CBS Research.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Согласно представленным данным, участникам опроса задали вопрос, как бы они проголосовали, если бы завтра был референдум. За объединение двух соседних республик высказались 34,4% респондентов, а 49,6% были против.

Кроме того, 4,1% опрошенных сказали, что не стали бы участвовать в референдуме. Ещё 10,2% не могли определиться. Исследователи отмечают, среди тех, кто был против присоединения, преобладали пожилые граждане.

Опрос проводился с 24 января по 5 февраля. В исследовании участвовали 1134 человека. Погрешность оценена на уровне 3%.

Стоит отметить, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока рано проводить референдум о присоединении к Румынии, так как слишком много противников этой идеи. По её мнению, нужно время, чтобы сторонников объединения стало больше.