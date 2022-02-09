Чебоксары, , 08:05 — REGNUM В Чебоксарах бывшая сотрудница органов внутренних дел признана виновной в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители установили, что экс-сотрудница полиции получила 222 тыс. рублей от знакомой, состоявшей на учёте в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. По данным следствия, она убедила потерпевшую в наличии у неё якобы родственных связей в администрации Ленинского района Чебоксар и пообещала помочь в получении квартиры, но по факту присвоила полученные средства.

Также правоохранители установили, что аналогичным способом она обманула другого знакомого, предложив услуги по содействию в приобретении квартир и нежилых помещений у застройщика в Чебоксарах по заниженной цене. Следствие считает, что таким образом было похищено 1,16 млн рублей.

Женщину задержали с поличным сотрудники УФСБ при получении денег от другого знакомого, которого попытались обмануть таким же способом. Отмечается, что фигурантка уголовного дела дала признательные показания.

Суд признал бывшую сотрудницу полиции виновной в мошенничестве (ч. 2 ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Приговором суда ей назначено три года условного срока с испытательным сроком на четыре года. Решение не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшего главы одного из поселений Вурнарского района, ранее уличённого в злоупотреблениях и взяточничестве.

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