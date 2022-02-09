Шкотовский район, Приморский край, , 18:28 — REGNUM В посёлке Новонежино Шкотовского района 9 февраля в рамках нацпроекта «Демография» состоялось торжественное открытие нового детского сада №4 «Берёзка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Новый детский сад в Приморье Пресс-служба правительства Приморского края

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Новое дошкольное учреждение представляет собой современное здание с двумя лифтами, системами пожарной и охранной сигнализаций. Предусмотрены системы вентиляции и дымоудаления. Есть современный пищеблок, медицинский блок. Все помещения и территория детского сада, в том числе прогулочные площадки, оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.

В «Берёзке» есть группа дополнительного образования — полноценный игровой центр. В наличии комплексы: «Интерактивная песочница с проектором», «Нейротренажеры», «Игровой многофункциональный стол», «Моя первая лаборатория. Микроскоп», «Креативный набор GIGO», многофункциональная развивающая среда «Фиолетовый лес».

«Мне хотелось бы поблагодарить строителей, архитекторов и всех причастных к строительству нового детского сада. В Шкотовском районе вообще в последнее время ввели объектов на общую сумму более 1 млрд рублей. Новая школа, новый детский сад, новый дом культуры. Благоустраивается сам посёлок. Вкладываются средства в дорожное строительство, 700 млн рублей вложили в федеральную трассу. Строится крупная автодорога, она позволит избавить село от потока автомобилей. Всё это делается для будущих поколений, в том числе тех ребят, которые пойдут в этот детский сад», — сказал на открытии губернатор Олег Кожемяко.

В новый сад будут ходить 150 детей.

На открытии присутствовали и общественные наблюдатели за реализацией нацпроектов.

По словам общественников, строительные работы с самого начала и до завершения велись очень активно. Площадка трансформировалась буквально на глазах, от только что вырытого котлована до нового, красивого и современного здания, которое сегодня радует весь посёлок.

«Мы очень благодарны вам за этот детский сад, который стал настоящим подарком для посёлка», — сказала общественный наблюдатель Наталья Шулева.

Современные комфортные детские сады с ясельными группами открываются во всех российских регионах. Это позволяет сделать дошкольное образование доступным для всех детей до трёх лет. С начала реализации национального проекта «Демография» создано порядка 180 тыс. новых мест в яслях.