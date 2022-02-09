Златоуст, Челябинская область, , 07:59 — REGNUM В одном из детских лагерей Златоустовского городского округа Челябинской области воспитанников кормили мясными деликатесами неизвестного происхождения. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Мясо

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Установлено, что 20 и 28 декабря сотрудники лагеря приняли, хранили и затем направили детям в пищу деликатесы без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и качество продукции. А в ходе расследования выяснилось, что такая практика там была минимум с июня.

В результате учреждение привлекли к административной ответственности. А поставщика продукции заблокировали в системе «Меркурий».