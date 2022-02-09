Ульяновск, , 07:56 — REGNUM В Ульяновской области снизилось суточное число вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые случаи инфицирования «Омикроном». Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации ведомства, 8 февраля в регионе официально выявлено 1320 носителей коронавируса. Напомним, что 7 февраля лабораторно подтверждено 1387 случаев заражения, что на 67 меньше, чем было в предыдущие сутки (-5,1%).

В управлении отмечают, что на 8 февраля в Ульяновской области зарегистрировано 29 новых случаев заражения штаммом «Омикрон». Добавляется, что все заболевшие не выезжали за пределы региона, в настоящее время они «изолированы и чувствуют себя хорошо».

Всего с начала пандемии в области сделано 1 785 000 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Напомним, что в Ульяновской области официально выявлено 136 766 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 января по 6 февраля, гриппом и ОРВИ заболели 26 949 жителей Ульяновской области. За неделю заболеваемость выросла на 46,34%, эпидпорог превышен на 252,5%.

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