Набережные Челны, Татария, , 07:54 — REGNUM Административное дело о пропаганде наркотиков в видеоклипах в отношении рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна возбудили сотрудники правоохранительных органов в Набережных Челнах. Об этом 9 февраля сообщил журналистам ТАСС источник в правоохранительных органах.

Моргенштерн Okras

Решение о возбуждение дела об административном правонарушении и о проведении административного расследования по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств было принято сотрудниками правоохранительных органов города Набережные Челны по результатам проверки. В административном деле идёт речь о трёх видеоклипах исполнителя под названиями «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner».

По данным комплексной лингво-ботанической экспертизы, которую выполнили специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета, было установлено, что на теле рэпера Моргенштерна изображено наркосодержащее растение.

Адвокат музыканта Сергей Жорин пояснил, что изначально заявление поступало в полицию по поводу пропаганды наркотиков в текстах песен Моргенштерна, однако экспертиза пропаганду запрещённых веществ не выявила. Сейчас рэперу инкриминируется наличие татуировки на теле с изображением наркосодержащего растения. По мнению сотрудников полиции, такая татуировка в кадре уже является пропагандой наркотиков, вне зависимости от содержания песен. Жорин уточнил, что данное постановление будет обжаловано со стороны певца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рэпер Моргенштерн и его супруга Дилара Зинатуллина запустили акцию, «объединяющую их бизнесы».