Москва, , 07:52 — REGNUM Постоянное представительство России при ООН испытывает давление из-за проблем с визами в Соединенных Штатах, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас серьезные визовые проблемы, касающиеся как продления виз действующим сотрудникам, которые при истечении визы не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть серьезные гуманитарные поводы, условно говоря, смерть близких родственников», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Небензя добавил, что уже обращался к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу от лица МИД России, чтобы в организации провели арбитраж по визовым проблемам с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Россия обвинила США в использовании размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в своих целях. Указывалось, что Вашингтон намеренно создает проблемы с визами для российских дипломатов. Соединенные Штаты либо отказывают им в получении виз, либо выдают в самый последний момент.

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