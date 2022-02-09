Чита, , 07:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 111 638 (+1353 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии. Вместе с тем 97 981 пациент (+1312 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

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Общее число жертв составляет уже 2400 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 87 находятся в тяжёлом состоянии (+1 за сутки), 14 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за последние сутки).

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