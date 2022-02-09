Пермь, , 07:47 — REGNUM В Перми гражданка Турции не смогла своевременно вылететь за границу. Причиной стали долги. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Самолет AlexandrVe

По данным ведомства, ранее гражданка Турции мела российское гражданство и проживала в Перми. В отделе приставом в отношении женщины находилось исполнительное дело о взыскании 180 тыс. рублей — задолженности по кредиту.

На новогодние праздники должница приехала в Пермь. Когда пришло время отправляться обратно в Турцию, гражданка с удивлением узнала, что пересечь границу ей не удастся. Чтобы получить разрешение на вылет, она в кратчайшие сроки погасила всю сумму задолженности.

Стоит отметить, за 2021 год судебными приставами Пермского края вынесено более 230 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы России. Благодаря этой мере взыскано более 685 млн рублей.