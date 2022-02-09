Новосибирск, , 07:47 — REGNUM На территории Новосибирской области за пожароопасный сезон 2021 года произошло 285 лесных пожаров. Об этом сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.

Лесной пожар Yarnews.net

«На площади 4 617,74 га, в том числе покрытой лесом площади — 2 296,64 га», — уточнили в министерстве.

На возгорания выезжали 4467 человек и 2194 единицы техники. Ликвидация огня в первые сутки обнаружения происходила в 91,6%.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в регионе подготовили план тушения лесных пожаров на 2022 год.