Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 февраля ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

(сс) geralt Рост

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 371,65 пункта (1,06%), до уровня 35 462,78 пункта. S&P 500 подорожал на 37,67 пункта (0,84%), до уровня 4521,54 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 178,70 пункта (1,28%), до уровня 14 194,45 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,49 (1,63%), до уровня $89,83 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 февраля разнонаправленно.

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