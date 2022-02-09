Благовещенск, , 08:00 — REGNUM Трёхзвёздочную гостиницу «Зея» в столице Приамурья выставили на продажу за 406 млн рублей. Аукцион состоится 18 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Благовещенска.

Гостиница «Турист» в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

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Гостиничный комплекс, принадлежащий МУП «Муниципальный центр международного сотрудничества», продают полностью, вместе с имуществом. В гостинице 140 номеров, её общая площадь — более 7,5 тыс. квадратных метров. Здание находится в центре Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, принимать постояльцев в гостинице перестали в декабре 2021 года, из учреждения тогда был уволен почти весь персонал.