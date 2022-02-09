Ульяновск, , 07:46 — REGNUM В Ульяновской области превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ, в том числе среди детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за последнюю неделю, с 31 января по 6 февраля, гриппом и ОРВИ заболели 26 949 человек. По сравнению с предыдущей неделей (с 24 по 30 января) заболеваемость выросла на 46,34%.

Уточняется, что недельный показатель заболеваемости выше эпидемического порога по совокупному населению на 252,5%. Превышение зарегистрировано среди несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет.

Напомним, что в Ульяновской области 7 февраля официально выявлено 1387 носителей коронавируса и госпитализированы 126 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 136 766 случаев заражения коронавирусом, переболели ковидом 122 510 человек, умерли 4108 пациентов с коронавирусом.