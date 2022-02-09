Новосибирск, 9 февраля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области сформирован сводный план тушения лесных пожаров. В настоящее время он направлен на согласование в департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, сообщили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

ИА REGNUM Лесной пожар

«В дальнейшем документ направится на согласование в Авиалесоохрану и Рослесхоз, — прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и экологии области Валерий Шрейдер. — В марте сводный план тушения лесных пожаров будет на утверждении губернатора Новосибирской области».

Отметим, что над планом тушения лесных пожаров на 2022 год новосибирские лесоводы работали с 6 декабря 2021 года. План — своего рода мобильная инструкция по оптимальному тушению любого лесного пожара с минимальными затратами.