Оса, Пермский край, 9 февраля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Осинском районе Пермского края суд рассмотрел о возмещении ущерба, нанесенного местным жителем в результате незаконной рыбалки. Инициатором искового заявления стала прокуратора. Об этом сообщает краевой надзорное ведомство.

Суд

Установлено, что мужчина в период нереста занимался добычей водных биологических ресурсов. Причиненный ущерб оценили в 80 тысяч рублей. Пермяк в добровольном порядке его не компенсировал.

Прокурор потребовал в судебном порядке взыскать с рыбака эти деньги. Судебная инстанция удовлетворила иск полностью. Решение суда в законную силу не вступило.