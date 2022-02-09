Веллингтон, , 07:32 — REGNUM Полицейские Новой Зеландии задержали двоих протестующих, пытающихся прорваться в здание новозеландского парламента в столице страны Веллингтоне, 9 февраля передает радиостанция RNZ.

Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще несколько человек получили штрафы. Акция протеста против ограничительных мер и обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции проходит в городе с 8 февраля. Демонстранты прибыли в Веллингтон из разных регионов страны и припарковали сотни автомобилей и мотоциклов у стен парламента, а также установили палаточный лагерь на площади перед зданием. Они назвали свое движение Convoy 2022.

Власти новозеландской столицы объявили, что увеличат число полицейских, охраняющих порядок в городе, а также призвали протестующих прекратить демонстрацию и убрать палатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре служба безопасности парламента Новой Зеландии усилила меры безопасности из-за акции протестов, устроенной противниками вакцинации от COVID-19.

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