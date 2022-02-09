Токио, 9 февраля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Договорённости о сотрудничестве по ситуации вокруг Украины достигли в ходе телефонных переговоров глава правительства Японии Фумио Кисида и канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба японского МИД.

U.S. Department of State Фумио Кисида

Канада и Японии совместно выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Кисида и Трюдо выразили «серьезные опасения по поводу активизации деятельности КНДР в ядерной и ракетной сфере».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты верхней палаты парламента Японии выразили обеспокоенность напряжённостью, сложившейся на украинской границе и выступили в поддержку статуса-кво Украины.