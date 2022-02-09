Буэнос-Айрес, , 07:30 — REGNUM Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Аргентине превысило 123 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Буэнос-Айрес, Аргентина (сс) Phillip Capper

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В частности, за минувшие сутки в Аргентине от осложнений COVID-19 умерли 284 человека. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на аргентинской территории превысило 123 тыс. человек.

Также за прошедшие сутки в республике выявили 32 790 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Аргентине выявили 8 648 075 зараженных коронавирусом нового типа. При этом в настоящее время в республике числится 268 865 активных случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что к настоящему времени уже около 40 млн жителей Аргентины привились против коронавирусной инфекции.