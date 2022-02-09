Владивосток, , 07:29 — REGNUM У бывшего начальника ГИБДД Приморья полковника полиции Олега Зубакина 9 февраля силовики проводят обыск по месту жительства.

Обыск RobillardMichel

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По информации newsvl, предполагается, что обыск связан с задержанием осенью 2021 года начальника межрайонного экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД УМВД России по Приморью Александра Белова и ещё семи фигурантов. Всех их подозревают в получении взяток.

Известно, что Зубакин ушёл в отпуск в конце января с дальнейшим выходом на пенсию.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу в нескольких районах Санкт-Петербурга идут обыски и другие следственные действия в дорожных и коммунальных организациях, которые задействованы в уборке улиц от снега и льда, а также очистке крыш домов.