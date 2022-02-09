Севастополь, 9 февраля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Банкротный иск от кредитора в арбитраж Севастополя поступил в адрес ГУП «Городской автозаправочный комплекс», которое занимается торговлей моторным топливом. Исковое заявление от частного охранного предприятия пока судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Заявление было подано 8 февраля 2022 года ООО «Частное охранное предприятие Кевлар». Основанием послужил долг в размере 830 458,53 рубля.

Помимо этого, компания в июле 2020 года подавала сразу пять исков к ГУП о взыскании задолженности. Вероятно, именно эти долги и послужили основанием для обращения с заявлением о несостоятельности.

В едином госреестре юрлиц ГУП зарегистрировано в октябре 2014 года. Учредитель — правительство Севастополя. Уставный капитал — более 48 млн рублей.

По открытым данным, госпредприятие было исполнителем более 35 госконтрактов на общую сумму свыше 100 млн рублей.