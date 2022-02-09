Белозёрский район, Курганская область, , 07:23 — REGNUM В Курганской области завершено строительство храма Казанской иконы Божией Матери в Казанском Чимеевском мужском монастыре. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, руководитель регионального отделения «Единой России» Александр Ильтяков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сгоревший храм в Чимеево Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

"Строительство храма завершено. Установлены купола, подведены наружные коммуникации водоснабжения, канализации, газоснабжения и электричества. На территории храма установлена модульная газовая котельная. Церковь оснащена тёплыми полами, выполнена вся внутренняя электропроводка на освещение и электроприводы на окнах для естественной вентиляции», — сообщил Ильтяков.

На сегодня в храме, по его словам, идёт монтаж декоративных элементов кровли, колокольни и паперти.

Александр Ильтяков отмечает, что новый храм строится по подобию утраченной из-за пожара в 2019 году церкви. Первый молебен планируется провести перед Великим постом в марте 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2019 года во время ремонта кондиционера от замкнувшей электропроводки произошло возгорание в деревянном храме, входящем в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню с трудом отыскали на пепелище, восстановили в 2020 году. Храм воссоздают в кирпичном варианте на благотворительные средства специально созданного фонда «Чимеевская святыня».

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