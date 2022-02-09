Пекин, 9 февраля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Китай решительно выступает против и решительно осуждает план Соединенных Штатов по продаже оружия Тайваню на сумму $100 млн и призывает к его немедленной отмене, заявил 8 февраля представитель министерства иностранных дел Китая, передает агентство Синьхуа.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Пресс-секретарь Чжао Лицзянь заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия тайваньскому региону Китая серьезно нарушает принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике Китая и США, особенно Коммюнике от 17 августа.

«Такие действия серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая и наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности через Тайваньский пролив», — сказал Чжао.

Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты оставаться приверженными принципу «одного Китая» и трем совместным коммюнике Китая и США, немедленно отменить свой план продажи оружия и прекратить военные связи с регионом Тайвань, заявил пресс-секретарь. Китай примет законные и решительные меры для решительной защиты своего суверенитета и интересов безопасности, сказал он.