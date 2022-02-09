Пермь, , 07:18 — REGNUM В Перми суд вынес приговор по делу о картельном сговоре для получения дохода в размере 58 млн рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

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Установлено, что двое граждан, выполняя управленческие функции в коммерческих организациях, с декабря 2016 по январь 2019 года участвовали в электронных торгах и заключали между собой соглашения, способствующие ограничению конкуренции на рынке продаж товаров и оказания услуг. В преддверии 29 аукционов состоялись картельные сговоры для извлечения дохода в сумме, превышающей 58 млн рублей.

Двум пермякам инкриминировали ограничение конкуренции с извлечением дохода в крупном размере, с использованием своего служебного положения. Суд приговорил мужчин в полутора годам лишения свободы условно каждого с испытательным сроком в год и шесть месяцев.