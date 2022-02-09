Петропавловск-Камчатский, 9 февраля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Арбитражный суд Камчатки 7 февраля вынес решение по иску краевого Фонда капремонта к подрядной организации ООО «Новострой-М», которая в 2018 году проводила капитальный ремонт дома №3 по улице Пономарёва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Трубы отопления

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После проведённого капремонта от жильцов дома стали поступать жалобы на частые порывы на внутридомовых сетях отопления.

В ходе технического обследования качества примененной полимерной трубы были выявлены не соответствия. Суд встал на сторону камчатского Фонда капремонта и обязал подрядчика полностью переделать работу.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Петропавловска-Камчатского пожаловались губернатору края Владимиру Солодову на некачественный капитальный ремонт домов по улице Пономарёва, который был проведен ещё в 2018 году.