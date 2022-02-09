Новосибирск, 9 февраля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области к концу недели похолодает до — 34 °C. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Морозы

Так, сегодня, 9 февраля, на территории регионе будет малооблачно, без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура днём −10… −15 °С.

Ночью 10 февраля в Новосибирской области подморозит до −22… −27 °С, при прояснениях до — 33 °C. Днём ожидается −13… −18 °С.

В пятницу, 11 февраля, ночью похолодает до −23… −28 местами до — 34 °C. Днём прогнозируется −14… −19 °С.

При этом с 8 по 11 февраля на территории Новосибирска объявлен режим «чёрного неба».