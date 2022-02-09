Пекин, , 07:10 — REGNUM Причины переноса церемонии награждения победителей и призёров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Международному олимпийскому комитету (МОК) неизвестны. Об этом официальный представитель МОК Марк Адамс 9 февраля заявил журналистам.

Камила Валиева Luu

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По словам Адамса, он «почти ничего не может сказать» о произошедшем.

Марк Адамс «Единственное, что нам известно, что необходима консультация по юридическим вопросам с федерацией. Как только появятся какие-то новые данные, мы тут же вам сообщим».

Напомним, что торжественная церемония награждения победителей и призёров олимпийского командного турнира по фигурному катанию была запланирована на 8 февраля в 16:05 по московскому времени, но была перенесена без объяснения причин.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России по фигурному катанию победила в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

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