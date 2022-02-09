Мадрид, 9 февраля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Для испанской актрисы Пенелопы Крус номинация на премию «Оскар» в 2022 году является лучшей из всех, которые она когда-либо получала. Об этом она заявила агентству EFE.

Пресс-служба проекта «Артпоказ» Пенелопа Крус

«Это очень, очень волнительно», — сказала Крус, которая была номинирована на «Оскар» за роль в фильме Педро Альмодовара «Параллельные матери».

По словам актрисы, она смотрела объявление номинаций в прямом эфире вместе со своим мужем Хавьером Бардемом, и начала кричать от радости, когда его номинировали на награду за роль в фильме «Быть Рикардо», тогда как сам актёр молчал, пока не прозвучало её имя.