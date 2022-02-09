Кунгур, Пермский край, , 07:04 — REGNUM В Кунгурском муниципальном округе Пермского края горело здание птицефабрики «Комсомольская». По факту пожара проводится проверка. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар на птицефабрике 59.mchs.gov.ru

На борьбу с огнем ушло почти шесть часов. Возгорание возникло днем 8 февраля, пожар потушили уже ночью. Произошло обрушение крыши по всей площади здания. В здании находилось около 33 800 кур.

В ликвидации ЧП принимали участие 38 человека и 13 единиц техники. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.