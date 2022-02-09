Пекин, , 07:03 — REGNUM Представитель материковой части Китая 8 февраля раскритиковал руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) в связи с ее потенциальной покупкой оружия у Соединенных Штатов, заявив, что такие провокационные действия только «подтолкнут Тайвань к катастрофе», сообщает агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан дал соответствующие комментарии в ответ на благодарность администрации ДПП решению правительства США о продаже оружия Тайваню, которое ДПП расценила как «поддержку США Тайваню».

Администрация ДПП не может спасти «независимость Тайваня» от неизбежной гибели, вступив в сговор с внешними силами и используя с трудом заработанные деньги тайваньского народа для покупки оружия, что только усилит напряженность и нестабильность по ту сторону пролива, сказал Ма.

Пресс-секретарь также призвал Соединенные Штаты прекратить играть с огнем по вопросам, связанным с Тайванем, исправить свои ошибки и вернуться на правильный путь соблюдения принципа «одного Китая» и трех совместных коммюнике Китая и США.