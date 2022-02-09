Партизанский район, Приморский край, , 07:04 — REGNUM В Приморье завершено уголовное дело в отношении двух жителей Партизанского городского округа, обвиняемых в убийстве двух человек, разбое, угоне и поджоге автомобиля, незаконном хранении наркотиков в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

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В июле 2021 года на реке Тигровая в ущелье Дарданеллы в Партизанском городском округе между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт.

Один из фигурантов уголовного дела избил потерпевших, связал их и нанес несколько ударов ножом в область шеи. Тела убитых сжёг.

После этого, он с подельником угнал автомобиль убитых «Honda H-RV», украл из машины всё ценное и скрывая следы преступления сжёг иномарку.

В ходе обыска по месту жительства одного из обвиняемых были обнаружены наркотики в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Приморский краевой суд.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловчанина будут судить за убийство, которое он совершил пять лет назад.