Мадрид, , 07:00 — REGNUM Испанский актёр Хавьер Бардем, номинированный на «Оскар» за роль в фильме «Быть Рикардо», счастлив и благодарен за решение Голливуда, однако больше всего его порадовало то, что его жена, Пенелопа Крус, также номинирована на эту премию. Об этом пишет агентство EFE.

Хавьер Бардем Angela George

«Я очень рад за Пенелопу, без нее мне не было бы смысла существовать, и то, что это произошло в одно и то же время, просто волшебно», — сказал Бардем.

Накануне Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар».