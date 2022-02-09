Станислав Тарасов, 9 февраля 2022, 07:33 — REGNUM

Афганистан
Афганистан
Иван Шилов © ИА REGNUM

После прихода к власти в Афганистане «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало редко случаться так, что боевые столкновения внутри страны между различными политическими группировками и даже теракты оказываются в топе мировых новостей. В определенном смысле об этой стране начинают забывать. Происходящее там отслеживает определенный узкий круг специалистов, которые оперируют суждениями, скорее, общего оценочного свойства.

А они хорошо известны. После вывода американских войск, падения правительства и краха сложившейся политической системы Афганистан еще глубже стал погружаться в тяжелейший экономический и гуманитарный кризис. Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неустойчиво и до сих пор не получило международного признания. Будущее развитие взаимоотношений страны с остальным миром, в первую очередь с Западом, носит неопределенный характер. Сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно говорили, что будущее правительство будет инклюзивным. Было также заявлено, что страной станет управлять совет, состоящий из нынешней верхушки движения, возможно, наиболее авторитетных полевых командиров и старейшин. Но воз и ныне там. Несмотря на обещания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провести всеобщую амнистию, в том числе для афганцев, сотрудничавших с иностранными военными, из разных провинций доносятся сведения о жестоких расправах над теми, кого боевики обещали не трогать. Афганцы, которым удалось бежать из страны, беспокоятся за жизнь своих родных и близких. Иностранные инвесторы, которые с повышенным интересом присматриваются к немалым природным богатствам Афганистана, не готовы рисковать миллиардами в условиях гражданской войны и полной международной изоляции.

Но то, что стало происходить в последнее время на афгано-пакистанской границе, в зоне так называемой линии Дюранда, стало вызывать повышенное внимание как со стороны экспертов, так и многих политиков. Речь идет об участившихся вооруженных столкновениях между подразделениями пакистанской армии и силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Недавно пакистанцы вторглись на территорию Афганистана и углубились внутрь до 15 километров, после чего попытались обустроить там опорный пункт. Афганские пограничники получили приказ атаковать неприятеля. С обеих сторон последовали жертвы. Затем — «грозные» заявления. Начальник разведуправления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Башир публично заявил, что Кабул «будет радоваться войне с Пакистаном, как будто это война с Израилем». В свою очередь заместитель министра информации Афганистана Забихулла Муджахид назвал государственную систему Пакистана «чужой и враждебной исламу», и «неожиданно» в воздухе запахло порохом новой войны. Появились тревожные звонки. В Исламабаде стали утверждать, что «вдохновленные победой над США афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали оказывать сопротивление центральной пакистанской власти», а активизировавшийся пакистанский филиал движения якобы ставит перед собой задачу «реформировать» 220-миллионный Пакистан по образу и подобию талибского «исламского эмирата Афганистан». То есть произошла смена вектора. Прогнозировали экспансию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на север, в сторону Средней Азии, а он двинулся на юг, в сторону Пакистана, так что заговорили даже о возможной войне между двумя странами.

Талибы (запрещенная в РФ организация)
Талибы (запрещенная в РФ организация)
isafmedia

Ранее в соцсетях появились видеоролики, на которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вырывают пограничные столбы, установленные пакистанской стороной на линии Дюранда. Автору этих строк не раз приходилось бывать на этой линии в районе Джелалабада, близ пограничного пункта Торхам. Она была установлена во времена Британской империи в 1893 году в результате договора между афганским эмиром Абдуррахманом и секретарем по иностранным делам английской колониальной администрации в Британской Индии лордом Дюрандом. Внешне это выставленные вдоль условной границы огромные гранитные глыбы, выкрашенные белой краской. Если плохо ориентируешься на местности, то легко можно заблудиться и оказаться на чужой территории, что в действительности часто происходило. И раньше, и сейчас в Кабуле, независимо от характера политической власти, считали, что линия Дюранда — это искусственная конструкция, разделяющая семьи, племена и общины (речь идет об этнических пуштунах, живущих по обе стороны границы). Однако Исламабад считает проблему «решенной» и «закрытой», хотя карта линии Дюранда в разных условиях и ситуациях и с разными целями разыгрывалась в своих интересах и им самим.

По большому счету линия Дюранда действительно разделила пуштунов, проживающих по обе стороны афгано-пакистанской границы и пребывающих в положении «разделенной нации». При этом афганские пуштуны, представители которых практически во все времена стояли во главе государства, сохранили сильное стремление к воссоединению всех пуштунов в составе единого государства (проект так называемого «Великого Пуштунистана»), и этот фактор так или иначе дает знать о себе до настоящего времени. Но если раньше, особенно в период пребывания в Афганистане советского ограниченного военного контингента, пакистанская территория была прибежищем афганских вооруженных группировок, то теперь острые проблемы для Исламабада уже исходят из Кабула. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинил бывшего президента Ашрафа Гани в том, что он предал интересы страны, согласившись с демаркацией и уступив тем самым афганскую территорию соседу. Хотя подтверждений тому, что Гани соглашался с демаркацией, не было, разве что он ей активно не противостоял. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали «восстановить справедливость» и демонстрируют готовность идти на конфликт с Пакистаном.

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай
(сс) Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro

Происходящее сейчас на линии Дюранда во многих отношениях выглядит загадочным, так как не ясно, кто и с какой целью стал сейчас двигать талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пакистанском направлении. А ведь раньше Исламабад оказывал им поддержку. Также непонятно, почему именно сейчас обострились пограничные проблемы, уходящие своими корнями в британское колониальное прошлое. Но налицо попытка распространить афганскую дестабилизацию на Пакистан. В этой связи существуют косвенные признаки реализации геополитического сценария, подготовленного определенной внешней силой, что является тревожным звонком как для Кабула, так и для Исламабада. Потенциальная дестабилизация обстановки в афгано-пакистанском пограничье тормозит развитие экономики этого региона, находящегося на пересечении юго-западной и центральной Азии. Нестабильная обстановка мешает и экономической интеграции местных стран. В феврале намечено провести очередное заседание расширенной «тройки», куда входят Россия, КНР, США и Пакистан. На этом форуме планируется обсуждение проблем как урегулирования ситуации в Афганистане, так и афгано-пакистанских отношений. Соответствующий документ уже распространило министерство иностранных дел Пакистана.

Страны «тройки» заявили, что понимают существующую озабоченность по поводу «серьезных проблем» и намерены предложить решение. Будем ждать. Анализ показывает, что сила воли только политиков и властей Афганистана или Пакистана недостаточна для решения сложных задач.