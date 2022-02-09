Гавана, , 06:56 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель провёл в Гаване встречу с председателем фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем. Об этом кубинский президент написал в своём аккаунте в Twitter.

Мигель Диас-Канель Kremlin.ru

«Было приятно принять во Дворце Революции президента российского фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, который является участником конгресса «Университет-2022», — написал Диас-Канель.

По его словам, стороны обсудили науку, инновации и «многочисленные существующие возможности для сотрудничества».