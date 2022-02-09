Гавана, 9 февраля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель провёл в Гаване встречу с председателем фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем. Об этом кубинский президент написал в своём аккаунте в Twitter.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

«Было приятно принять во Дворце Революции президента российского фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, который является участником конгресса «Университет-2022», — написал Диас-Канель.

По его словам, стороны обсудили науку, инновации и «многочисленные существующие возможности для сотрудничества».