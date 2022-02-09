Посёлок городского типа Архара, Амурская область, , 06:57 — REGNUM Размером оплаты своего труда недовольны работники «Архаринской теплоснабжающей компании» и ООО «Теплоком». Они намерены увольняться, поставив под угрозу отопительный сезон в посёлка Архара Амурской области, сообщило Иа Amur. Life.

Долги по зарплате Prokuror-kaluga.ru

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В соцсетях опубликовано видео, на котором люди в рабочей одежде толпятся у входа в здание теплоснабжающей организации, за кадром поясняется, что они хотят уволиться и выражают своё несогласие с размером зарплат. Около 30 работников компаний получают порядка 20−25 тыс. рублей потому, что им не выплачивают надбавки.

Информацию проверяют прокуратура региона и областная инспекция труда. Руководству Архаринской теплоснабжающей компании и ООО «Теплоком» вынесены предостережения о недопущении нарушений во время отопительного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, в якутском посёлке Чурапча 8 февраля из-за коммунальной аварии были отключены от отопления сотни домов и несколько соцобъектов. В части отопительной системы замёрзла вода. Размораживать трубы пришлось с помощью парогенератора.