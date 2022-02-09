Пекин, 9 февраля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Китай усилит регулирование внеклассного репетиторства, ужесточив законодательство и усилив надзор, заявило Министерство образования КНР в своем плане работы на 2022 год, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

Китайские дети

Согласно плану, размещенному официальном сайте ведомства, министерство будет проводить регулярные проверки в дни национальных праздников, в выходные дни, а также во время зимних и летних каникул. Любые занятия за пределами кампуса по учебным предметам в течение этих периодов будут прекращены, сообщили в министерстве.

Министерство подчеркнуло в своих планах необходимость совершенствования законодательства, регулирующего такую репетиторскую деятельность. В нем также отмечалось, что он будет направлять местные органы образования для классификации учебных заведений за пределами кампуса по предметам и уточнения обязанностей по надзору в соответствии с планами.