Куала-Лумпур, , 06:51 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 13 944 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Из них 13 791 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 2 939 198. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на малайзийской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 32 056 человек.

В настоящее время в Малайзии числится 83 071 активных случай заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 138 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что за минувшую неделю в королевстве зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, однако число тяжело больных пациентов не растет.