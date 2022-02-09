Ханчжоу, Китай, , 06:49 — REGNUM Два крупнейших центра электронной коммерции Китая Цзиньхуа и Иу на востоке страны доставили 5886 единиц двадцатифутовых эквивалентов груза (TEU) грузовыми поездами Китай-Европа и Китай-Лаос за время Праздника весны, сообщает агентство Синьхуа.

Торговля Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным местных железнодорожных властей, этот показатель увеличился на 79,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года по лунному календарю. Во время недельных каникул грузовыми поездами Китай-Европа, отправившимися из Иу, было перевезено 4166 TEU грузов. Тем временем грузовыми поездами Китай-Лаос и грузовыми поездами Китай-Европа, запущенными Цзиньхуа, было перевезено 1720 TEU грузов.

Город Цзиньхуа в провинции Чжэцзян на востоке Китая также управляет городом уездного уровня Иу. Иу широко известен как «мировой супермаркет» и небольшой сырьевой центр Китая. Китайский Новый год, приходящийся на 1 февраля этого года, является важным традиционным праздником и часто отмечается в пиковый сезон потребления.