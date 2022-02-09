Москва, , 06:48 — REGNUM Нынешний формат Единого государственного экзамена планируется совершенствовать. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Существующий формат ЕГЭ отменять не планируется, только совершенствовать», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве назвали «небом и землёй» уровень экзамена на первых этапах его проведения и сегодняшний уровень: «Ежегодно совершенствуется как процедура проведения экзамена, так и ее содержательная часть».

В Рособрнадзоре назвали ЕГЭ — «высокотехнологичным экзаменом с применением современных технологических решений, направленных на безопасность при проведении экзаменов и обеспечение объективных результатов».