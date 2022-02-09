Пекин, , 06:45 — REGNUM Сталелитейная промышленность Китая стремится к достижению высококачественного роста благодаря более передовым технологиям и оборудованию, стабильному снабжению ресурсами, более высокому уровню интеллекта, повышению глобальной конкурентоспособности и сокращению выбросов к 2025 году, сообщает агентство Синьхуа.

Металлургия

Это были основные цели, поставленные в руководстве по развитию, совместно опубликованном Министерством промышленности и информационных технологий, Национальной комиссией по развитию и реформам КНР и Министерством экологии и окружающей среды Китая.

Инновационный потенциал сектора будет значительно увеличен, при этом интенсивность инвестиций в исследования и разработки, скорость числового управления ключевыми процессами и скорость цифровизации производственного оборудования достигнут 1,5%, 80% и 55% соответственно, отмечается в руководстве, добавляя, что к 2025 году будет построено более 30 интеллектуальных заводов.

К тому времени производство стали в электропечах будет увеличено до более чем 15% от общего объема производства сырой стали в Китае на фоне усилий по дальнейшей оптимизации структуры промышленности, говорится в руководстве.

Для достижения цели по достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году Китай обновит более 80% мощностей по производству стали для достижения сверхнизких выбросов, сократит общее потребление энергии на тонну стали более чем на 2% и снизит интенсивность потребления воды более чем на 10%, отмечается в руководстве.