Новосибирск, , 06:41 — REGNUM Гостиницу «Турист» в Новосибирске достроят к Молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023. Но гостей города она принять не сможет.

Гостиница «Турист» в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

По словам владельца здания Валерия Кокорина, для начала работы необходимо ещё будет набрать персонал и подготовить места для проживания.

«Выход к метро мы сделаем к чемпионату мира. Мы всё, что обещали мэру и городу, мы всё выполняем, — приводит редакция «НГС Новости» комментарий Кокорина. — К концу года мы первую очередь объектов должны закончить. Первая очередь — это здание гостиницы, выход из метро и парковка».

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция самого знаменитого новосибирского долгостроя с 40-летней историей — гостиницы «Турист» — началось в 2018 году.

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