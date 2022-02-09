Бразилиа, 9 февраля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Бразилии не нужно присоединяться к китайскому проекту «Один пояс — один путь», поскольку в рамках партнёрства с этой страной уже предусмотрены инвестиции. Об этом в интервью изданию Valor Econômico заявил вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау.

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«В рамках нашего стратегического партнерства с Китаем уже предусмотрены инвестиции. Мы всегда давали понять, что присоединяться к «Одному поясу — одному пути» необходимости нет», — сказал Моурау.

Комментируя присоединение Аргентины к китайскому проекту, вице-президент Бразилии счёл необходимым напомнить, что эта страна также входит в МЕРКОСУР: «В «Одном поясе — одном пути» не участвуют три южноамериканских страны: Колумбия, из-за исторически тесных отношений с США, Парагвай, который поддерживает отношения с Тайванем, и Бразилия, поскольку это обусловлено ее размерами».