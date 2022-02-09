Южно-Сахалинск, 9 февраля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. На Сахалине приступили к проектированию нового морского порта, который расположится на границе Поронайского и Макаровского районов, об этом 9 февраля в своем телеграм-канале сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Морской порт

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Губернатор области отметил, что проект является стратегически значимым как для Сахалина, так и для всего Дальнего Востока.

«Для жителей островного региона этот проект даст новые рабочие места с достойной заработной платой. Благодаря строительству нового порта в центральной части Сахалина область получит дополнительные налоговые отчисления. Также это даст старт экономическому росту в районах», — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Сахалин 27 января, отвечая на вопрос журналистов о том, как не допустить повторного скопления грузов в морском порту Владивостока, отметил, что в период пандемии в мире произошел ряд экономических изменений, в том числе в сфере логистики и транспорта.