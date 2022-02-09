Москва, , 06:37 — REGNUM Температура в Московском регионе до конца рабочей недели будет на 7−10 градусов превышать климатическую норму, «обгоняя» её на 40−45 дней. Об этом 8 февраля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Оттепель

Как пояснил специалист, высокий температурный фон стал результатом постоянного перемещения циклонов на Европейскую часть России. В связи с этим температура выше климатической нормы на 7−10 градусов будет наблюдаться до конца рабочей недели в Московском регионе, центрально-черноземных и нечерноземных областях и Приволжском федеральном округе, а также на севере Европейской России.

Вильфанд уточнил, что 9 февраля в Москве днём будет наблюдаться температура около нуля, а 10 и 11 февраля она поднимется до +3 градусов. В выходные дни в Москве ожидается небольшое понижение температуры воздуха на 1−2 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве 9 февраля.

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