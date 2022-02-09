Аккра, 9 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Испанская компания Maxam Ghana Limited, ответственная за взрыв грузовика, в результате которого погибло 13 человек в ганском городе Апеатсе, была оштрафована на шесть млн долл. за нарушения нормативных требований, касающихся производства, хранения и транспортировки взрывчатых веществ для добычи полезных ископаемых. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

В пресс-релизе, подписанном министром земельных ресурсов Ганы Самуэлем Абу Джинапором, говорится, что нарушения были выявлены комитетом, созданным правительством для расследования взрыва, произошедшего в Апеатсе.

Хотя штрафы за указанные нарушения варьируются от 600 до 10 тыс. долл., Джинапор наложил крупный штраф ввиду «совокупности обстоятельств, приведших к этому трагическому инциденту».

Министр земельных ресурсов также изложил 14 условий, которые должны быть выполнены компанией до восстановления разрешения на эксплуатацию, среди которых запрет на перевозку аммиачной селитры и жидного топлива по дорогам общего пользования к шахте или месту проведения строительных работ.

Maxam Ghana Limited не признала нарушение правил добычи полезных ископаемых. Однако компания выразила готовность выплатить штрафа в размере шести млн долл.