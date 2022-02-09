Владивосток, , 06:40 — REGNUM Во Владивостоке на крупном предприятии по производству колбасных и мясных изделий «Ратимир» 9 февраля произошла утечка аммиака.

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По информации ТК «Amur Mash», выброс газа случился в холодильном цехе. Утечка небольшая — меньше пяти литров. Более 400 сотрудников предприятия вышли из здания. Пострадавших нет.

После проветривания работа возобновится.

Как сообщало ИА REGNUM, со сгоревшего предприятия «Холод» в Пятигорске вывезут остатки аммиака.