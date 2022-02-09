Кейптаун, , 07:52 — REGNUM В ЮАР возобновилcя незаконный отстрел носорогов. Согласно данным министерства по вопросам окружающей среды, в 2021 году был убит 451 носорог. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Сообщается, что 327 животных были убиты в национальных парках и государственных заповедниках, остальные 124 — в частных охотничьих заповедниках. В стране проживает около 80% мировой популяции носорогов. Броконьеры охотятся на них, с целью дальнейшей продажи рогов животных, имеющих особый спрос в странах Азии, где они используются в традиционной медицине.

В прошлом году было отмечено снижение уровня браконьерства в национальных парках, в том числе в знаменитом парке Крюгера. В 2020 году было убито 209 носорогов по сравнению с 247 в 2019 году. При этом отстрел животных резко увеличился в частных заповедниках.

Благодаря эффективным средствам защиты носорогов от браконьеров, преступники начали «вести поиск легкой добычи в других районах, что заставило их совершать нападения в частных заповедниках», говорится в сообщении министерства.

Южный белый носорог, один из двух подвидов белого носорога, в настоящее время находится под угрозой исчезновения. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), сегодня насчитывается около 20 тыс. особей этих животных. Кроме того, Международный союз охраны природы (МСОП) сообщает, что в дикой природе осталось всего около 5000 черных носорогов, что делает их одним из самых исчезающих видов животных в мире.