Тегеран, 9 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Указывая на предстоящий визит министра сельского хозяйства Бразилии в Иран, председатель Парламентской сельскохозяйственной комиссии Исламской Республики заявил, что для двух стран будут проложены «подходящие рельсы» для расширения торговли, особенно в сельскохозяйственной сфере. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 февраля.

ИА REGNUM Иран

Мохаммад Джавад Аскари заявил, что министр сельского хозяйства Бразилии посетит Иран 17−19 февраля с рабочим визитом, направленным на укрепление двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.

Он также сослался на проведение совместной встречи с послом Бразилии в Иране и председателем группы дружбы Иран-Бразилия, отметив: «В ходе своего предстоящего визита в Иран бразильский министр планирует посетить иранский город Шираз».

Аскари подчеркнул: «Учитывая уникальные возможности и потенциал провинции Фарс в области производства сельскохозяйственной продукции, мы постараемся проложить подходящие рельсы для расширения торгово-экономических отношений с Бразилией в области импорта и экспорта».

Увеличение торгового баланса Ирана с Бразилией, направленное на процветание и экономический подъем, было обозначено одной из главных целей визита министра сельского хозяйства Бразилии в Исламскую Республику.