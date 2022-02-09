Бразилиа, , 06:31 — REGNUM Россия должна найти решение, которое сохранит суверенитет Украины в регионе, связанном с российской историей и экономикой. Об этом в интервью изданию Valor Economico заявил вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау.

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Я не буду комментировать то, что отвечает национальным интересам России, но они должны найти решение, которое сохранит суверенитет Украины в регионе, исторически и экономически связанном с Россией», — заявил Моурау.

По его словам, президент РФ Владимир Путин настаивает на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, «потому что это «красная линия», которая проходит от Балтийского моря до Карпат, которые служат буферной зоной для Европы»: «Если вернуться к наполеоновским войнам, в Россию вторгались каждые 33 года. Это в памяти народа».