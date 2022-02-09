Тегеран, 9 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. 8 февраля вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами объявил, что иранские ученые создали ускорители электронов отечественного производства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран

«Некоторое время назад я писал о важной роли ускорителей электронов на этой странице в Instagram, а также указал на вдохновляющие исследования и деятельность ученых-ядерщиков в этой области», — написал Эслами на своей странице в Instagram.

«Я очень рад, что монополия США на производство ускорителей электронов была подорвана иранскими учеными, при этом отважная иранская молодежь вновь продемонстрировала свою честь и достоинство», — отметил он.

Эслами также заявил, что ускорители электронов были полностью разработаны иранскими экспертами и находятся на пути к промышленной стадии.

Сообщается, что США до недавнего времени являлись единственной страной, которая могла производить ускорители электронов.